Почти пятикратный рост числа заражений коронавирусом отмечен в Турции за последние две недели, основная доля приходится на штамм «омикрон».

Как передает Report, об этом сообщает Минздрав страны.

«Только с 27 июня по 3 июля в Турции число заболевших ковидом выросло на 114 процентов в сравнении с неделей ранее. Рост за две последние недели — почти в 5 раз», — говорится в заявлении министерства.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в этой связи призвал граждан старше 50 лет сделать новую прививку от ковида. «В Турции отмечен рост заражений омикрон-штаммом. Настоятельно рекомендуем сделать новую прививку лицам старше 50 лет и из группы риска, если со времени последней вакцинации прошло шесть месяцев», — написал министр в Twitter.