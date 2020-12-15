В Турции создан прототип беспилотного военного катера

На оборонной верфи Арес в турецкой Анталье создан прототип беспилотного военного катера турецкой разработки, сообщает Агентство Анадолу.
Катер получивший название SİDA разработан при поддержке специалистов оборонной компании Meteksan в рамках проекта ULAQ.
Работы по проектированию и совершенствованию нового судна продолжаются три года.
Военный катер создан из композитных материалов, управление осуществляется из специального командного центра. Система управления SİDA может быть размещена не только на суше, но и на авианосцах и корветах.
Новый катер обеспечен отечественной системой связи, способен преодолевать расстояние до 400 км, развивать скорость в 65 км/ч, оснащен системой ночного видения.
Беспилотный катер рассчитан на выполнение разведывательных операций, может быть применен с целью защиты гражданских судов и стратегически важных прибрежных объектов.
Для участия в военных операциях, SİDA оснастили крылатыми ракетами разработки компании Roketsan.
Системы катера могут действовать в связке с ударными беспилотными летательными аппаратами.
Прототип SİDA будет спущен на воду в конце текущего месяца.
Первые испытания беспилотного катера, в том числе запуск ракет, намечены на март 2021 года.