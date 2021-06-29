В Турции разрешат проведение спортивных мероприятий со зрителями при условии предварительной заявки об их числе.

Об этом, как сообщает Анадолу, во вторник заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, в Турции пока не выявлен штамм «Дельта-плюс», однако число случаев заражения штаммом «Дельта» растет.

«Ранее я сообщал о 138 случаях заражения штаммом «Дельта». Сейчас их число выросло до 224», — сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что штамм «Дельта», ранее выявленный в 16 турецких провинциях, сегодня наблюдается в 26 провинциях.

«В целом выявлено 224 случая заболевания штаммом «Дельта», из них 134 приходятся на Стамбул», — отметил Коджа.