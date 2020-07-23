В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки

Специалисты турецкой оборонной компании Nurol BAE Systems (BNA) разработали беспилотник Alesta, вертикального взлета и посадки.

Проекты беспилотных летательных аппаратов пользуются активной поддержкой Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции.

Гендиректор BNA Эрай Гекальп сообщил «Анадолу», что Alesta по своим параметрам серьезно отличается от других беспилотников.

Новый беспилотник обладает особой конфигурацией вращающегося крыла, что дает ему преимущества вертолета. БПЛА оснащен электрическим двигателем, не нуждается во взлетно-посадочной полосе и при этом может летать на более длинные расстояния, нежели вертолет.

Гекальп отметил, что беспилотники Alesta данной конфигурации могут нести до 8 кг полезного груза, или в них могут быть интегрированы различные сенсоры с разведывательной миссией, а также для фиксирования очагов возгорания.

«Alesta способна автоматически уклонятся от вероятного препятствия на своем пути, развивает скорость до 120 км в час и может на одной зарядке преодолеть путь в 20 км. В будущем эти технологии будут использоваться и для воздушных такси. То есть, подобные беспилотные аппараты будут и пилотируемыми. Тестирование новых беспилотников начнется уже в августе, а серийный выпуск может начаться уже в 2021 году», — отметил он.

Гендиректор BNA также не исключил создания в течение года более крупной версии беспилотников, которые могут перевозить груз, весом до 100 кг, в том числе для карго-перевозок.

Гекальп также сообщил о разработке беспилотников, с возможностью взлета и посадки с палубы морского судна.