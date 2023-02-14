Сегодня в Акаре проходит церемония прощания с бывшим председателем Народно Республиканской Партии Турции (НРП) Денизом Байкалом. Церемония проходит в штаб-квартире НРП. Байкал будет похоронен на Государственном кладбище после церемонии, которая пройдет в парламенте.

Напомним, Дениз Байкал скончался 11 февраля в возрасте 84 лет.

Дениз Байкал родился в 1938 году в Анталье. В 1973 году он был впервые избран в парламент Турции от НРП. В 1970-х занимал должности министров финансов и энергетики. В 1995–1996 годах господин Байкал был главой МИД Турции и вице-премьером страны. Он также был главой НРП в 1992–1995 и 2000–2010 годах.