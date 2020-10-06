В Турции продолжаются акции в поддержку Азербайджана

Во многих провинциях Турции продолжаются акции в поддержку усилиям Азербайджана по освобождению исторических земель от армянской оккупации, сообщает Агентство Анадолу.

Акции прошли накануне в провинциях Стамбул, Анталья, Чорум, Сивас, Эдирне, Элазыг, Карабюк и Эрзурум.

Участники акций на автомобилях, украшенных флагами Турции и Азербайджана, проехали по центральным улицам городов.

Жители Турции скандировали лозунг «Карабах наш и останется нашим!».

Исторические достопримечательности города Эрзурум на востоке Турции в ночь на вторник украсились в цвета флагов Турции и Азербайджана.

 

| 2020-10-06T14:42:02+04:00 6 октября 2020, 15:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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