Турецкая компания Baykar Makina презентовала новый прототип боевого беспилотника Bayraktar. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями, передает УНИАН.

«MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте.