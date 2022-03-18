В пятницу, 18 марта в Турции состоялась церемония ввода в эксплуатацию висячего моста «Чанаккале-1915» через пролив Дарданеллы, сообщает Агентство Анадолу.

В церемонии открытия висячего моста, приуроченной к 107-й годовщине исторической победы в битве при Чанаккале, принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что мост через Дарданеллы является очередным символом развитости и мощи Турции.

Эрдоган напомнил, что мега-строительный проект был реализован в рекордные сроки – 4 года.

По словам главы государства, общая стоимость проекта достигла 2 млрд 545 млн евро, что позволило сократить время в пути между азиатским и европейским берегами пролива Дарданеллы с полутора часов до 6 минут.

«Пролив Дарданеллы, который тысячелетиями были пристанищем для представителей различных культур, сегодня открывает для себя новую страницу развития. Мост «Чанаккале 1915» — самый протяженный в мире по размеру центрального пролета. Турция опередила по этому показателю Японию», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, три из 10 мостов с самыми длинными центральными пролетами в мире, расположены в Турции, что также является предметом гордости страны.

«Мост через Дарданеллы позволит Турции сэкономить только на топливе и выбросах вредных веществ €415 млн в год. Согласно подсчетам экспертов, положительный экономический эффект от задействования моста через Дарданеллы на промышленность Турции достигнет €5,3 млрд в год. Будет открыто 118 тыс. рабочих мест, а ВВП увеличится на €2,4 млрд», — сказал президент.

Президент Эрдоган напомнил, что мост через Дарданеллы был построен по принципу (Построй-управляй-передай). «Турция занимает третье место в Европе и 13-е место в мире по эффективности модели государственно-частного партнерства»,- констатировал он.

К участникам церемонии обратились министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём.

В строительстве моста «Чанаккале -1915 », который впервые соединит европейский и азиатский берега Дарданелл, было задействовано 5100 человек и 740 единиц строительной техники.

Активную поддержку проекту оказывали сотрудники Главного управления автомобильных дорог при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.