В Турции от COVID-19 скончались еще 89 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 89 человек, общее число жертв заболевания достигло 11 507.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 414 278, за прошедшие 24 часа 3 223 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 2 561 человек, общее число выздоровевших достигло 353 663.