В Турции от коронавирусной инфекции скончались еще 86 пациентов

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 344 613 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как передает «Анадолу», об этом сообщает в пятницу Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 86 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 11 145.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 402 053, поскольку еще у 2693 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 145 989 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 15 565 409 анализов.