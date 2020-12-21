В Турции от коронавирусной инфекции скончались еще 254 жителя страны

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 1 835 705 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 254 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 18 351.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 043 704, еще у 19 103 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 196 110 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 22 635 637 анализов. (haberler.com)

| 2020-12-21T22:24:36+04:00 22 декабря 2020, 01:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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