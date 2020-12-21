В Турции от коронавирусной инфекции скончались еще 254 жителя страны

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 1 835 705 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 254 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 18 351.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 043 704, еще у 19 103 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 196 110 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 22 635 637 анализов. (haberler.com)