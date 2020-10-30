В Турции от COVID-19 скончались 72 человека

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 72 человека, общее число жертв заболевания достигло 10 099.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 370 832, за прошедшие 24 часа 2 319 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 581 человек, общее число выздоровевших достигло 320 762.