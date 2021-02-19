В Турции обвиняемых по «делу Карлова» оставили под стражей

В Анкаре продолжается судебный процесс над 28 обвиняемым по делу о покушении на посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.
Дело рассматривается во Втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям, сообщает Агентство Анадолу.
Заочные обвинения в числе прочих предъявлены главарю террористической организации «Параллельное государство» Фетуллаху Гюлену, проживающему в США.
В пятницу суд заслушал выступление обвиняемого Вехби Кюршада Акалына и его адвоката.
Ходатайства об освобождении до вынесения приговора в отношении Акалына, а также других подсудимых — Гусейна Котюдже, Рамазана Юджела, Ахмета Кылынчарслана, Хайреттина Айдынбаша и Сахила Йылмаза были отклонены судом.
Очередное заседание суда назначено на 9 марта.
Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.
Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла Мевлют Алтынташ был убит на месте.