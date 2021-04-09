В Турции обновили рекорд суточного прироста COVID-19

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил в четверг 55 941, свидетельствуют данные минздрава республики.
Как заявил 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
«Сегодня выявлено 55 941 новый случай COVID-19, госпитализированы 2316 больных. Умерли 258 больных, с начала пандемии — 33 201. В тяжелом состоянии находятся 2615 больных», — говорится в сообщении ведомства. (РИА Новости)