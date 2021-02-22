В Турции начались операции по обезвреживанию террористов

Силы безопасности Турции начали в городе Мардин крупномасштабные операции по обезвреживанию террористической группировки РКК.

Как передает TRTHaber, 22 февраля с 06:00 по местному времени в 3 районах и 18 кварталах города объявлен комендантский час.

Операция проводится в районах Мадзыдагы, Дерик и Кизилтепе.

В губернаторстве Мардина сообщили, что операция проводится с целью обеспечения безопасности граждан, поиска мест, где прячутся руководители и члены террористической группировки, обезвреживания террористов, поимки в регионе находящихся в розыске.(Report)

| 2021-02-22T12:34:38+04:00 22 февраля 2021, 13:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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