На острове «Демократии и Свободы» близ Стамбула в пятницу стартовал VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает Агентство Анадолу.

В саммите под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита, организованного под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Турецкий лидер выступил в пятницу на открытии VIII саммита лидеров Тюркского совета в Стамбуле.

Эрдоган назвал недостаточным уровень товарооборота между странами-членами организации.

«Товарооборот между нашими странами достигает 21 млрд долларов, что составляет лишь 3процента объема торговли с другими странами мира. Страны Тюркского совета должны развивать транспортное сообщение, в том числе, по Срединному коридору через Каспийское море. Важен и маршрут через Нахчыван (Азербайджан)», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции также отметил значимость активной борьбы и солидарности в противодействии проявлениям терроризма, в том числе с боевиками PKK-YPG, ДЕАШ ve организацией Фетуллаха Гюлена.

Тюркоязычные страны должны реализовывать совместные проекты в рамках экологической концепции «Зеленое развитие экономики», добавил Эрдоган.

Эрдоган предложил лидерам сформировать единый Механизм гражданской обороны Тюркского совета, что поможет в устранении последствий стихийных бедствий.

Президент Турции выразил надежду на вклад стран Тюркского совета в устранение блокады турецкого Кипра, являющегося неотъемлемой частью тюркского мира.

Президент Эрдоган выразил надежду на скорое принятие Турецкой Республики Северного Кипра в состав Тюркского совета.

Страны Тюркского совета должны сообща противостоять «чуме современности» — разрушительным последствиям ксенофобии и исламофобии, отметил турецкий лидер.

Президент Турции сообщил далее, что Фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST, который уже 4 года успешно проводится в Турции, в следующем году будет организован в Азербайджане.