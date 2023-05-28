В Турции начались драки на избирательных участках, один из таких инцидентов произошел в селе Чавушлу, расположенном в районе Мидьят в Мардине, где жители сорвались на ссору непосредственно на избирательном участке. Возникшая потасовка привела к прерыванию голосования на некоторое время.

Группа мужчин устроила драку возле входа на избирательный участок, а также в самом помещении. В драке участвовали наблюдатели и голосующие. Отмечается, что избирателей могла смутить съемка, которую делал один из наблюдателей.

В Шанлыурфе, недалеко от Яз-Дека, наблюдатели также вступили в конфликт с голосующими. Были зафиксированы драки также на избирательных участках в Стамбуле и Бурсе. (Газета.Ру)