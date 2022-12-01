Установка «Печенек», предназначенная для поставок газа со скважин месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря в центральный трубопровод, опущена на глубину 2200 метров, сообщает Агентство Анадолу.

В Минэнерго сообщили, что благодаря новой установке голубое топливо будет поставляться по 170 км трубопроводу в газораспределительную систему Турции.

Процесс размещения установки «Печенек» на дне моря продлился 20 часов. Были использованы подводные роботы и специальные краны.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что 65 процент подводных работ завершен, также как 85 процентов проекта строительства компрессорной станции в районе Фульёс.

По словам министра, в целом в рамках проекта разработки месторождения «Сакарья» в море находится 51 судно. Работы продолжаются в соответствии с графиком.