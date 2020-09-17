В Турции испытывают десантную машину-амфибию ZAHA

В Турции завершился очередной этап испытаний гусеничной десантной машины-амфибии ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı), предназначенной для нужд морской пехоты.

Об этом написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Анадолу.

Демир сообщил, что одним из требований к разработчикам, была максимальная устойчивость машины на воде в любых погодных условиях и минимальная безопасность военного персонала.

По его словам, даже в случае переворачивания, машина может вернуть исходную позицию без применения дополнительных средств и с минимальным ущербом экипажу и десантникам.

Первые поставки ZAHA ВМС Турции намечены на 2022-й год.