В Турции Байдена обвинили в высокомерии и лицемерии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын осудил кандидата в президенты США Джо Байдена, заявившего о готовности оказать давление на Анкару в случае победы на выборах в Соединенных Штатах, сообщает Анадолу.

Калын назвал высказывания Байдена показателем невежества, высокомерия и двуличия.

«Аналитические умозаключения Байдана по Турции основываются на невежестве, высокомерии и двуличии. Времена, когда Анкара действовала по указке извне, остались позади. Однако, если вы все еще попытаетесь действовать в русле приказов, то пробуйте. Ущерб от этих действий будут нести сами США», — написал Калын в Twitter на английском.