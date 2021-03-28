В Туркменистане прошли выборы в верхнюю палату парламента

Выборы в верхнюю палату парламента состоялись в воскресенье в Туркменистане, сообщило Государственное информационное агентство страны (ТDH). Выборы в этот орган проводятся в первый раз в связи с переходом страны к двухпалатной системе парламента.

Агентство отмечает, что голосование на выборах в верхнюю палату (Халк маслахаты, Народный совет) парламента (Милли генгеш, Национальный совет) началось в воскресенье в 10 часов утра (09:00 по бакинскому). В настоящее время голосование завершено. Избирательные комиссии велаятов (областей) Туркменистана и Ашхабада приступили к подсчету голосов.

| 2021-03-28T15:18:09+04:00 28 марта 2021, 16:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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