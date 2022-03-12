В Туркмении открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, пишет РИА Новости.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группой граждан.
На сегодняшний день в государстве действуют три политические партии: Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Ранее президент Туркменистана 64-летний Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу к управлению страной молодым руководителям (aif.ru)