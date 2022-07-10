В турецком секторе Черного моря продолжается строительство трубопровода в направлении месторождения «Сакарья», резервы которого оцениваются в 540 млрд кубометров, сообщает Агентство Анадолу.

К работам по укладке газопровода в глубоководной части моря привлечено судно Castorone.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял ранее, что работы по строительству газопровода будут вестись в круглосуточном режиме.

Первые поставки «голубого топлива» из Черного моря в газораспределительную систему Турции запланированы на начало будущего года.

Строительство газопровода в мелководной части Черного моря велось судном Castoro 10, после чего к работам было привлечено судно Castorone.

Двенадцатиметровые трубы были вначале погружены на вспомогательные суда, которые доставили их на судно-трубоукладчик Castorone, находившийся у берегов района Фильос. Укладку трубы по дну Черного моря планируется завершить к начале осени.

Первая труба нового газопровода была опущена в мелководную часть Черного моря 13 июня на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выработка газа на месторождении «Сакарья» прогнозируется на уровне 10 млн кубометров в сутки, что предполагает поставку 3,5-4 млрд кубометров в год. В последующем производство газа будет расти и к 2027-28 году достигнет пика в 40 млн кубометров в сутки (до 15 млрд кубометров в год).