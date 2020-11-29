В центр Минска выдвинулась спецтехника

В центр Минска выдвинулись военные грузовики для перевозки личного состава, спецтехника, автозаки и водомет перед предстоящей акцией протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Колонна выехала из микрорайона Уручье, где располагается спецназ внутренних войск МВД. Отмечается, что спецтехника движется и в других частях города.

В центре Минска силовики выставляют оцепление на главных площадях города. Около площади Независимости стоят автобусы с ОМОНом, автозаки и водомет. Также сотрудники МВД стоят с оружием у стелы «Минск — город-герой».

Днем 29 ноября запланирована протестная акция «Марш соседей». Митингующие соберутся в своих дворах, после чего выдвинутся к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.

| 2020-11-29T13:55:10+04:00 29 ноября 2020, 14:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss