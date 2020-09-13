В центр Минска стягивается военная бронетехника, в том числе БТР

Милиция и военные подразделения стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная протестная акция. Около дворца Независимости была замечена колонна из шести БТР, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, белорусские силовики стянули в центр крупные силы для противодействия протестующим. На месте дежурят броневики и автозаки, ОМОН обносит площадь проволочными заграждениями.

Отмечается, что по периметру Октябрьской площади в центре Минска также выставлено оцепление из солдат внутренних войск и ОМОНа.

Очередная акция протеста в Минске намечена на 15.00. Демонстранты намерены двигаться в центр города несколькими большими колоннами.(РИА Новости)