В рамках продвижения своей новой игры God of War: Ragnarok компания Sony установила в центре Лондона монумент в виде гигантского топора Левиафана. Фотографии необычного рекламного объекта появились в официальном аккаунте великобританского подразделения PlayStation.

«Срочные новости! ГИГАНТСКИЙ топор Левиафан замечен в Лондоне», – гласит текст сообщения PlayStation UK.

Левиафан – это топор, которым в игре God of War: Ragnarok орудует главный герой – бог войны Кратос.

В одном из комментариев под своим постом автор аккаунта PlayStation UK в Twitter уточнил, что арт-объект в виде большого топора пробудет в Лондоне недолго – его уберут уже вечером 31 января. (Газета.Ру)