В торговом центре в американском Висконсине произошла стрельба

В торговом центре в американском штате Висконсин случилась стрельба, передает местное отделение телекомпании NBC.

Как сообщается, инцидент произошел в пригороде Милуоки Уоатосе.

По данным NBC, в результате стрельбы пострадали несколько человек.

Мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд подтвердил эту информацию телеканалу ABC News, отметив, что их жизни ничего не угрожает.

Он также сообщил, что подозреваемый в стрельбе скрылся. В настоящее время ведутся его поиски.

На месте происшествия работают 75 полицейских. (Газета.Ру)

| 2020-11-21T04:30:05+04:00 21 ноября 2020, 05:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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