В Токио уровень угрозы COVID-19 подняли до максимального

Власти Токио подняли до максимального четвертого уровня угрозу распространения коронавируса на фоне длящегося уже неделю ежедневного увеличения числа инфицированных, сообщила токийский губернатор Юрико Коикэ.

«Нынешняя ситуация такова, что, я думаю, следует предупредить о распространении инфекции», — сказала она на пресс-конференции.

Основной курс администрации Токио будет предусматривать многосторонние меры, включая укрепление системы тестов и лечения, соблюдение требований предосторожности против вируса для жителей и бизнеса столичного региона.