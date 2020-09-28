В Тертерском районе убиты 2 брата, еще 2 человека получили ранения

Как известно, военно-политическое руководство страны-агрессора Армении продолжает совершать террористические акты против мирного населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, по приказу военно-политического руководства Армении, которое проводит лицемерную и деструктивную политику, вооруженные силы противника продолжают обстреливать из тяжелых артиллерийских установок гражданские объекты — районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, поликлиники, школьные здания, детские сады.

В результате попадания артиллерийского снаряда во двор многоквартирного жилого здания для инвалидов и вынужденных переселенцев в поселке Шыхарх Тертерского района около 19:00 28 сентября погибли жители района Аббасов Халиг Асиф оглу 1981 года рождения и его брат Аббасов Эльшан Асиф оглу. С телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы Мамедов Сеймур Физули оглу 1984 года рождения и Махмудов Фаиг Малик оглу 1989 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (развязывание агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство преступным сообществом-организацией), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным методом), 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) и другим.

В настоящее время сотрудники прокуратуры на месте происшествия проводят все возможные в боевых условиях оперативно-следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджана осуществляет необходимые мероприятия в целях обеспечения привлечения к ответственности и наказания в соответствии с международным правом военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления