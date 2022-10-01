Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило информацию о минном инциденте в Тертерском районе.

Как сообщает пресс-службе ANAMA, 1 октября 2022 года на освобожденной от оккупации территории Тертерского района на неочищенной от мин территории, именуемой «Третий совхоз», произошел взрыв противопехотной мины.

В результате инцидента пострадали Джаббаров Ниджат Новруз оглу (1990 г.р.) и Байрамов Рафаил Кочери оглу (1976 г.р.). Оба пострадавших были госпитализированы. По предварительной информации, им ампутировали ноги.

Проводится расследование инцидента, о результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.