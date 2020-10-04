В Тель-Авиве полиция задержала 38 человек в ходе акции протеста

Израильские полицейские задержали 38 нарушителей общественного порядка и выписали сотни штрафов за неисполнение предписаний Минздрава о социальном дистанцировании в ходе массовой акции протеста, состоявшейся в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

«В ночь на воскресенье на протестных акциях в районе Тель-Авива полиция задержала 38 человек за нарушение общественного порядка. Во время демонстрации было зафиксировано большое количество серьезных правонарушений, включая беспорядки, блокирование дорог и инциденты с применением насилия. В случае необходимости выписывались штрафы и проводились задержания, особенно когда указания и предупреждения полицейских не выполнялись и намеренно нарушались», — говорится в сообщении. «Полиция Израиля обеспечивает соблюдение законов, постановлений и ограничений передвижения и собраний без исключения. Свобода протеста в пределах, установленных политическим эшелоном на фоне одного из крупнейших кризисов в области здравоохранения, постигших Израиль, не позволяет демонстрантам нарушать закон и порядок или наносить вред общественному здоровью» , — добавили в пресс-службе.(ТАСС)