В Тегеране из-за дождя сработали сирены тревоги, система ПВО вышла из строя

Сбой в работе системы одной из организаций стал причиной появления звука сирен тревоги в западной части Тегерана. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA со ссылкой руководство провинции Тегеран, передает ТАСС.

Агентство отмечает, что после сбоя в работе сирена была отключена. Название организации не сообщается.

При этом глава департамента по экстренным ситуациям провинции Тегеран Мансур Дараджати сообщил, что «сирена сработала из-за проникновения воды после сильного дождя в систему [объявления тревоги]».

Ранее в субботу агентство Jamaran сообщило, что в западных районах Тегерана были слышны звуки сирен тревоги.

Некоторые иранские СМИ сообщают, что система противовоздушной обороны Ирана вышла из строя. В районе аэропорта имама Хомейни к ​​западу от Тегерана приостановлена подача электроэнергии. Есть информация о том, что полеты в аэропорту приостановлены.

Также сообщается, что самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, после нескольких облетов над Тегераном, изменил направление на Баку.