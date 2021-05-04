В Тегеране погибла швейцарский дипломат

Работница посольства Швейцарии, которая представляла интересы Соединенных Штатов в Иране, погибла в Тегеране. Причиной смерти женщины, по предварительным данным, стало падение с высоты, сообщает издание Mehr News Agency со ссылкой на экстренное ведомство.

Тело дипломата нашли около высотного здания. По информации СМИ, 51-летняя погибшая занимала пост первого секретаря посольства и представляла интересы американской стороны.

По сведениям оперативной службы, сейчас неизвестно, покончила ли женщина с собой или произошел несчастный случай. В настоящий момент точная причина смерти сотрудницы посольства выясняются.

Швейцария стала представлять интересы США в Иране после того, как Тегеран прекратил дипломатические отношения с Вашингтоном. (gazeta.ru)

| 2021-05-04T16:50:01+04:00 4 мая 2021, 17:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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