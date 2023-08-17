Интервью # с азербайджанской художницей Маргаритой Керимовой-Соколовой:

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родилась в Баку. Рисовать начала в детстве. На мои рисунки обратил внимание мой дед. Отец его, мой прадед – Иван Соколов, был академиком Петербургской императорской Академии Художеств и знаменитым художником. И сам дед отлично рисовал. Кроме того, он много занимался моим воспитанием и очень был мною уважаем и любим. По профессии он был юристом. Это был человек всесторонне образованный, энциклопедических знаний, владеющий тринадцатью языками, включающими латынь, греческий и древнегреческий, чего требовала профессия. И все они у него были в активе, потому что он постоянно читал книги на этих языках. Поэтому его мнение для меня играло важнейшую роль.

В свое время он был приглашен мусаватистским правительством в Азербайджан из Тифлиса на государственную службу. Но и после установления советской власти он до преклонных лет работал юристконсультом при Совете министров Азербайджанской ССР. Говорили, что он вырастил целую плеяду молодых юристов.

После окончания средней школы родители, посовещавшись, решили отправить меня на обучение в Краснодар, где открылся художественно-графический факультет при Кубанском университете. Приоритет был за ВУЗом, а в Баку тогда было только училище. К тому же там жила моя тётя, на опеку и присмотр домашнего ребёнка, коей я тогда являлась, они рассчитывали. Должна признаться, что Краснодар мне не понравился. Все мои многочисленные знакомые и друзья остались в Баку. И всё было другое. Поражало отсутствие гостеприимства, теплоты в отношениях, которые в изобилии окружали меня в Баку, да и тётя вовсе не собиралась обо мне заботиться.

Я бы вернулась мгновенно, но любовь и уважение к родителям всё же обязывали пробовать поступить. Уверенная в том, что этого не произойдёт, я стала сдавать экзамены и обнаружила, что не имею достаточной подготовки по сравнению с остальными абитуриентами, многие из которых окончили художественные училища. Но, к моему удивлению, я всё же поступила. И тут я столкнулась с интересным и увлекательным явлением. Мне нужно было серьёзным образом и действием догонять своих сокурсников, которые по подготовке были несравнимо выше. Вместо комплекса у меня возник невероятно зажигательный инстинкт (сродни спортивному) «догоняния». Это настолько для меня было важно, что закрепилось во мне на всю жизнь. Всегда есть образцы, уровень которых вдохновляют и побуждают к постоянному стремлению достичь большего, к движению вперёд.

Ни родных, ни друзей, только институт и музей, домашний ребёнок, я довольно быстро стала самостоятельной и всё свое время посвящала учебе. После занятий я, пообедав в студенческой столовой, вновь шла в аудиторию и рисовала допоздна, пока не приходила уборщица и объявляла, что здание закрывается и я должна идти домой. К тому же в Краснодаре был небольшой, но замечательный музей Искусств, который я довольно часто посещала. Там были прекрасные картины, акварели, рисунки: Васильева, Левитана, Сурикова, Серова, Фешина, Борисова-Мусатова,Кустодиева…

Постепенно стали появляться друзья, с которыми мы вместе ходили на этюды и к третьему курсу моего обучения я уже входила в число преуспевающих студентов. В это время наш декан пригласил группу студентов из Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) Академии Художеств на пленэр с их руководителем, художником Пименовым. А они, в свою очередь, пригласили меня. Природа в крае была живописная. Пообщавшись и поработав с ними, я поняла, насколько высок был их уровень, во всех отношениях. Появилась идея после окончания института продолжить обучение.

Моя дипломная работа попала в музей Кубанского университета. А по окончании я неожиданно получила предложение там преподавать. Но, поблагодарив, я отказалась и вернулась на родину. Позднее я всё же поступила на годовую стажировку в Академию Художеств имени Репина, где ещё в царское время (Императорская Академия художеств) успешно учился мой прадед, за свой вклад в искусство получивший звание академика.

На ваш вопрос, когда успех начал приходить в мою художественную жизнь, я бы ответила так: с момента выбора профессии. А этот выбор сделали мои родители. Я лишь,дала им повод или, скорее всего, не оставила иной возможности, так как ни в чём другом я себя успешно не проявляла.

А в Баку в то время художественная жизнь кипела! Родители познакомили меня с художником Сананом Курбановым. Он был необыкновенно талантлив, прекрасно образован и увлечён постоянными экспериментами. Последнее не приветствовалось официозом и Санан после вступления в Союз художников принял для себя решение почти не выставляться, оставаясь на «острове свободы поисков и экспериментаторства» от общепринятого курса.

А тогда, взглянув на мои работы, он фактически взял шефство надо мной. Знакомил меня с лучшими нашими художниками и сам являлся для меня мощным примером. У нас не было мастерских и мы работали у себя дома, часто либо у него, либо у меня. Он был очень требовательный и строгий критик и я постоянно находилась под этим прессом, и это сопровождалось всю жизнь. Доброта и снисходительность Санана спасала положение, но иногда я не выдерживала и впадала в стресс, благо — ненадолго. Но и тогда, и теперь я понимала, что нещадно «снимая с меня стружку», он безусловно принёс мне огромную пользу.

Мы стали готовится и принимать участие в выставках и нас приняли в молодёжную секцию Союза художников Азербайджана. В один прекрасный день в газете вышла статья, в которой речь шла и о моих картинах, участвующих в выставке.

В статье была опубликована фотография моей работы рядом с работой Надира Абдурахманова. В то время, уже знаменитый художник, он был председателем Союза художников. Я не очень тогда это оценила, но по радости моих родителей догадалась, что это хороший факт. Хотя критерий моей самооценки уже тогда и по сей день довольно строгий и сравнительный с самыми лучшими образцами, даже при определённых удачах, не позволял мне быть полностью удовлетворённой. А потому постоянно поднимать планку выше стало моим следующим качеством. Но мне объяснили, что, если о тебе написали, да ещё и как-то по-особенному, то это некое свидетельство успеха. Тут надо оговориться: успех — понятие относительное.

А далее я познакомилась и подружилась с такими выдающимися художниками, как Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Саттар Бахлулзаде и др. Все трое и дали мне необходимые рекомендации для вступления в Союз художников.

Они бывали у нас дома, с интересом относились к тому, как я нащупывала свой путь. Давали бесценные советы. И это участие трёх, абсолютно разных, но равновеликих маэстро было для меня огромной честью и удачей.

— Как дальше сложилась ваша творческая жизнь?

— По-настоящему я стала формироваться как художник в Баку. Известно, что среда и окружение формируют человека. Художественная среда в Баку была разнообразная и в целом высокого уровня, со своими звёздами в каждом поколении. К тому времени, когда я получила мастерскую в Доме художников, у меня уже был большой круг художников, с которыми я общалась и дружила. Встречаясь, мы беседовали, обмениваясь знаниями, мировоззрениями, спорили, поддерживая или критикуя, и набирались друг у друга опыта и знаний. Это и была формирующая среда. Постоянные выставки — республиканские, всесоюзные и зарубежные, со строжайшим, многоступенчатым отбором, раз от раза поднимали и профессиональный уровень.

После замужества я уехала с мужем по его работе на 2,5 года в Алжир. Это была потрясающе красивая, экзотическая и разнообразная страна, часть которой с центральным городом Алжир считалась профранцузской, а другая часть с главным городом Оран — происпанской, с удивительной, уникальной долиной на севере центральной части Алжира в провинции Гардая под названием Мзаб, с пустыней Сахара и с красивыми туарегами, родственными арабам, бедуинам, берберам, отличавшимся своей воинственностью и матриархатом.

Мы много путешествовали, знакомились с самобытной культурой и историей бывшей французской колонии, в которую французы привнесли многое из культуры и искусства Франции.

Там я написала несколько картин и сделала бесчисленное множество зарисовок. Но самым важным событием, случившимся там с нами, стало рождение сына. После возвращения из Алжира я начала готовить серию работ по поездке. В результате, получилась большая выставка (около 80-ти живописных и графических работ), которая открылась в 1977 году в Доме дружбы в Баку, возглавляемом тогда известным поэтом, прозаиком, драматургом Наби Хазри.

Выставка получила большой резонанс, в результате чего была запрошена в Дом дружбы Москвы. Открытие состоялось в самом торжественном «Золотом Зале», т.к. стало известно, что прибудет посол Алжира в СССР вместе с делегацией. Были и наши авторитетные личности и всё как положено по протоколу. Выставка была принята на высоком уровне. Посол Алжира сделал официальное заявление о приглашении провести эту выставку в Алжире. Всё было запротоколировано и таким образом в 1979 году я поехала в Алжир со своей персональной выставкой. Но их оказалось несколько.

На первой же выставке в Алжире ее посетили шесть министров, посол СССР Рыков Василий Алексеевич и дипломатические лица, и это привело к заключению важных договоров с СССР. Таким образом выставка художника становилась событием с успешным политическим оттенком. И там же прозвучало от алжирской стороны предложение показать эту выставку в главных городах Алжира. Было принято решение продлить её пребывание на полгода. Лучшие выставочные залы страны предлагали свои помещения. Рассказывали, что публика хотела видеть автора картин, но меня уже не было в Алжире. В те годы обычных советских граждан не пускали выезжать в капиталистические страны надолго. По этой причине моё пребывание в Алжире длилось 14 дней.

А после успеха в Алжире у меня появилось немало замечательных предложений, связанных с выездом за рубеж, но и успех бывает наказуем!

По непонятной мне причине, почти 5 лет меня перестали выпускать за границу. По совету и протекции одного из моих мудрых и доброжелательных друзей, я обратилась в ЦК, в отдел по зарубежным поездкам, была принята и, без объяснения причины, получила добро, правда с оговоркой, что выехать я могу пока только в страны социалистического лагеря. И очень скоро я отправилась в Польшу, в Зелену Гуру, известную всем своими музыкальными фестивалями, на художественный симпозиум. Воспоминания остались самыми радужными. Изумительно красивые города, чудные, талантливые коллеги, новые друзья и много новых картин! В конце пребывания заключительная выставка и, что очень важно — новые предложения!

Это были обменные выставки и много разнообразных целевых поездок. Из особо запомнившихся и на тот момент небывалых происшествий — участие в международном аукционе, куда выбрали мою картину «Ветка граната», некогда понравившуюся посетившему выставку в Галерее имени Саттара Бахлулзаде самому Гейдару Алиевичу Алиеву, но из скромности отказавшемуся взять её в предложенный мною подарок.

Её приобрёл какой-то коллекционер за «неприлично» большую сумму и пожелал остаться неизвестным. Какой-то процент, по правилам, достался и мне, но и это звучало внушительно.

— Есть ли среди Ваших работ на темы об Азербайджане?

— В Национальный музей искусств Азербайджана были приобретены 18 моих работ. И среди них: «Портрет Сары Манафовой с дочерью», «В мире танца», посвященная нашим прославленным балетмейстерам Рафиге Ахундовой и Магсуду Мамедову и деятелям балета. Чтобы написать портрет знаменитого нефтяника Гурбана Аббасова, я по его приглашению посетила месторождение «Нефтяные камни», есть пейзажи Баку.

— А как Вы оказались в Германии?

— В 1988 году я впервые попала в Германию по линии Союза художников СССР по приглашению мецената и коллекционера Петера Людвига. В нашей делегации было четверо художников — трое из Москвы и я из Азербайджана.

Петер Людвиг открывал свой музей в Кельне и мы принимали участие в этом событии. Какие выдающиеся личности, представители мира Искусств, коллекционеры там присутствовали! Это было нечто! Трудно передать, какое мощное впечатление произвела на меня Германия. Абсолютно иной мир, иное искусство, иные люди, иные взаимоотношения. В искусстве почти всё было иным. Современное искусство предстало грандиозными артфорумами, почти не ведомыми нам стилями, направлениями, тенденциями.

Столь продолжитетельный «железный занавес» сделал своё дело. Отголоски поисков новых тенденций можно было частично пронаблюдать в Москве, если была возможность общения с неофициальными художниками, нонконформистами. А здесь можно было сойти с ума, в самом лучшем смысле этого слова. Всё производило ошеломляющее впечатление.

24 дня симпозиума нас сопровождали 24 немецких художника. И каждый день нам показывали нечто новое, неожиданное! Мы много путешествовали. В конце же нашего пребывания мы должны были выставить написанные нами картины. Я знала, что это стоит в программе и взяла с собой небольшие картоны и холсты с этюдником и красками. Но когда их было писать?

А мои опытные коллеги привезли с собой уже готовые работы. А потому по ночам они гуляли, а я работала, так как дни у нас были заполнены до предела потрясающими мероприятиями.

И всё же, я умудрилась сделать 15 работ под впечатлением и ощущениями, испытанными в Германии. Выставка была организована в Оперном театре города Дуйсбург, где мы и базировались. Всем занималась немецкая сторона. Куратор был специалист из Музея им Лембрука. И, когда в назначенное время мы явились на открытие, то я не обнаружила своих работ. Наверное не понравились, подумала я. Барбара, отвечающая за выставку, спросила, довольна ли я? И я ответила, что всё хорошо, но моих работ нет в экспозиции. Она немедленно кому-то позвонила и оказалось, что мои работы понравились куратору больше других и он повесил их в отдельном зале, этажом выше.

В Европе все выставки сопровождаются продажей работ. Тогда я об этом еще не знала. Разумеется, никаких цен на картины я не выставила. Представьте себе, когда на выставке ко мне стали подходить люди и интересоваться стоимостью моих работ, я не знала, что сказать. Но наши немецкие коллеги быстро исправили положение и помогли мне сориентироваться в этом вопросе. В течение получаса мои картины были все проданы. И некоторые из них попали в крупнейшие компании «Тиссен» и «Лукас».

А на следующий день со мной встретился известный коллекционер и галерист Альфред Хаукамп, который и пригласил меня поработать в Германию. В Европе существует практика приглашать художников для работы.

И на следующий год я приехала по его приглашению на три месяца. К выставке я написала 37 работ, из которых 5 накануне были проданы особым, приглашённым для закрытого просмотра, гостям. Это была изысканная публика! Остальные 32 картины на вернисаже практически сразу же были куплены. Это был настоящий фурор. Альфред был потрясён. Он говорил, что такое у него впервые, и из его большого опыта ему за выставку удавалось продавать не более 3-4-х работ. Понятно, что картины должны были нравиться, но я отношу такой ажиотаж ещё и ко времени интереса к нам из-за «перестройки».

В 1993 году меня пригласили на выставку в Филадельфию и там мне сделали еще два предложения – провести выставки в Нью-Йорке и Чикаго. Пробыв в США год, по возвращению в Баку я получила вновь приглашение поработать в Германии. Но поехала я уже с сыном, который к тому времени закончил ВУЗ.

С тех пор мы живём в Германии уже 28 лет, хотя являемся гражданами Азербайджана.

В Кёльне большая и дружная диаспора. И с ней мы себя не чувствуем оторванными от родины. Все праздники, важные события, происходящие в Азербайджане, мы дружно отмечаем и принимаем во всём участие. Несмотря на то, что здесь очень интенсивный рабочий и учебный ритм, все наши соотечественники довольно успешно вписались в жизнь в Европе. Врачи, музыканты, художники, бизнесмены, архитекторы, учёные, постоянно повышая свою квалификацию, занимают достойное и уважаемое положение в обществе.

Приехав сюда, я познакомилась с моим соотечественником, успешным галеристом Ильдрымом Султановым, с которым я сотрудничаю уже 25 лет.

Что же касается меня и как здесь сложилась моя творческая биография, показывают результаты моей деятельности:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ за 2020-2023 годы:

1) Академик, действительный член всемирной Академии Художеств «Новая Эра».

2) Лауреат премий за вклад в развитие современного изобразительного искусства:

Великие мастера -«Леонардо да Винчи» ( дважды), «Караваджо», «Донателло», «Микельанджело». ( Италия) 2021-2023.

3) Лауреат национальной премии Азербайджана.

4) « Деде Горкут»(Азербайджан) 2018.

5) Лауреат Олимпийской премии и премии «Пегас» ( Италия) 2021, 2023.

6) За значительный вклад в развитие современного искусства присуждён статус «Знаменитые мастера современного искусства (Selebrity Masters Contemporary ). Италия 2022.

7) Член международной ассоциации Юнеско.

За годы жизни в Европе, я много чему здесь научилась. Это мир сильной конкуренции, что обеспечивает высокий уровень развития. Искусство представлено здесь в самом широком и высоком смысле этого слова. Каждый музей, каждая выставка, каждый большой или малый проект поражают своим качеством продуманности концепций. За последние 25 лет я приняла участие во множестве проектов в Европе, и часть из них в Азербайджане. Но, где бы я не жила, я всегда остаюсь с благодарностью и любовью представителем своей страны.