В течение 180 дней в Азербайджан будут доставлены 732 000 доз вакцин

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в соответствии с указом о применении Закона Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» в целях предотвращения угрозы коронавирусной инфекции на территории Азербайджанской Республики и осуществления мер по иммунизации в этой сфере.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, в соответствии с соглашением о поставках лекарственных препаратов от 18 сентября 2020 года, подписанным между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и GAVİ ALLİANCE, импорт в Азербайджан 432 000 доз вакцины от COVID-19 шведской компании AztraZeneca, будет осуществляться в течение 180 дней.

Также, согласно подписанному между Государственным агентством обязательного медицинского страхования и российской компанией ООО «HUMAN VACCINE» соглашению о поставках лекарственного средства, импорт 300 000 доз препарата «Sputnik V» в Азербайджанскую Республику будет осуществляться в течение 180 дней.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию обеспечат решение вопросов, вытекающих из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.