В Тбилиси у парламента начался митинг оппозиции против итогов выборов

Митинг оппозиционных партий, их сторонников, а также гражданских активистов против результатов парламентских выборов 31 октября начался в понедельник в Тбилиси у здания парламента, сообщает ТАСС.

«Пусть не думает Иванишвили [глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»], что разделит нас, пусть не думает, что внесет раскол в наши ряды. Мы должны стоять вместе, потому что наша родина в опасности», — сказала один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, открыв митинг.

Начало акции протеста было запланировано на 18:00 по местному времени, однако выступления оппозиционных лидеров начались на час позже. Проспект Руставели в центре столицы, где расположен парламент, перекрыт. Противники действующей власти обещают озвучить дальнейшие планы в ходе митинга.

Вместе с тем в воскресенье с 22:00 в стране вступил в силу запрет на передвижение в крупных городах страны, в том числе и Тбилиси. Запрет будет действовать ежедневно до 05:00. Оппозиционеры, а также гражданские активисты заявляют, что не намерены соблюдать это постановление правительства и собираются умышленно нарушить запрет, остаться после 22:00 у здания парламента.