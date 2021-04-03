В Тбилиси протестуют против комендантского часа

Сотни граждан Грузии собрались перед парламентом страны в Тбилиси, чтобы выразить протест против комендантского часа и потребовать его снятия, передает корреспондент РИА Новости.

Собрание было организовано на 200-й день комендантского часа. Ограничение на ночное передвижение действует в Грузии с 21:00 до 05:00.

Такой запрет был введен из-за резкого распространения коронавируса в ноябре прошлого года. Несмотря на то, что власти начали постепенно снимать ограничения, упразднять комендантский час не планируют, утверждая, что это спровоцирует начало третьей волны заболеваемости COVID-19.

«Мы дошли шествием до парламента и пробудем здесь до пяти утра. Люди устали от этих запретов, которые являются бессмысленными. Протесты продолжатся до тех пор, пока ограничения не снимут», — заявила РИА Новости участница акции Нанико Самхарадзе.