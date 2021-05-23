Несколько тысяч защитников природы, а также гражданских активистов в воскресенье собрались в центре Тбилиси на площади Республики, чтобы опротестовать строительство ГЭС «Намахвани» в ущелье реки Риони. Акция протеста в прямом эфире транслируется Первым каналом Общественного вещателя Грузии.

«Сегодняшняя акция не направлена против энергетической независимости или против строительства ГЭС в целом. Целью сегодняшней акции является то, чтобы подобные масштабные проекты осуществлялись в первую очередь при участии местного населения. Важным является, чтобы соответствующие ведомства ответили на все вопросы, которые звучат в отношении этого процесса», — сказал представитель неправительственной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе в беседе с Первым каналом.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе считает, что государство должно предоставлять больше информации местному населению в связи со строительством ГЭС. «Любой такой вопрос (строительство ГЭС) должен решаться на основе экспертного анализа. Очень важным также является контакт с людьми для того, чтобы общество имело информацию в связи с каждой деталью. Этот является ответственностью государства», — сказал Кобахидзе.(ТАСС)