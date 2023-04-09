Оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» проводит у здания правительства страны в Тбилиси акцию протеста против действующей власти. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что проспект Руставели в Тбилиси перекрыт. В руках собравшиеся держат флаги Грузии и Евросоюза.

Организаторы акции протеста требуют от властей выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение генерального директора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса.

Они также упрекают руководство в попытках сместить внешнеполитический вектор в пользу сближения с Россией.