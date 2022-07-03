В столице Грузии Тбилиси проходит очередная масштабная акция организаций гражданского общества под лозунгом «Домой, в Европу”.

Тысячи граждан собрались у здания парламента. Главным требованием акции, организованной движением «Позор», является отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создание правительства национального согласия. Протестующие заявили, что не покинут территорию в течение ночи.

Движение автомобилей на проспекте Руставели ограничено из-за митинга у здания парламента. В район протестов привлечено большое количество полиции.

Протестующие заявили, что не будут прибегать к насилию и продолжат акцию мирно.