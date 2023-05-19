У парламента Грузии проходит акция против прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Собравшиеся требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России.

Перед законодательным органом собрались политики, гражданские активисты и рядовые граждане.

Как заявляют участники акции, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, по их мнению, из-за этого факта целая страна может попасть под санкции.

Как известно, выступлений на сегодняшней акции не будет.

Участники митинга скандируют – «Нет российским полетам».

Напомним, что после того, как в 2019 году Российская Федерация собственным решением отменила авиасообщение Грузией, сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился первый российский самолет. Решение же о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией было принято президентом России Владимиром Путиным в мае этого года. (Грузия Онлайн)