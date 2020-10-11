В Таджикистане проходят президентские выборы

В Таджикистане в воскресенье, 11 октября, проходят выборы президента. Правом отдать свой голос смогут воспользоваться около 5 млн избирателей, следует из данных Центральной комиссии республики по выборам и референдумам. Участки для голосования в республике открылись в 06.00 по местному времени (05.00 по бакинскому) и будут работать до 20.00.

Кандидатами зарегистрированы 5 человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Его соперниками выступают исполняющий обязанности председателя Аграрной партии Рустам Латипов, председатель Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, председатель Партии экономических реформ Рустам Кудратов и лидер Коммунистической партии Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Саиджафару Исмонову было отказано в регистрации из-за недостаточного числа подписей избирателей. А Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах. (DW)