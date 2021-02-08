В Сумгайыте арестовали арендатора ресторана

Сотрудники патрульно-постовой службы и 4-го отделения полиции Сумгайыта в ходе ночного рейда выявили в городе факт нарушения правил карантинного режима.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Было установлено, что расположенный в 6-м квартале ресторан Zeytun был открыт в 1:00.

Сотрудники полиции провели с арендатором объекта Ш.Акперовым профилактические беседы, объяснили важность соблюдения правил карантина.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Решением суда Ш.Акперов арестован на 10 суток.