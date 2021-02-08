В Сумгайыте арестовали арендатора ресторана

Сотрудники патрульно-постовой службы и 4-го отделения полиции Сумгайыта в ходе ночного рейда выявили в городе факт нарушения правил карантинного режима.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Было установлено, что расположенный в 6-м квартале ресторан Zeytun был открыт в 1:00.

Сотрудники полиции провели с арендатором объекта Ш.Акперовым профилактические беседы, объяснили важность соблюдения правил карантина.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Решением суда Ш.Акперов арестован на 10 суток.

| 2021-02-08T16:23:45+04:00 8 февраля 2021, 17:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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