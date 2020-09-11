В субботу на территории Азербайджана сохранится комфортная погода

12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 19-21, днем 28-31 градус тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градусов тепла.

12 сентября в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.