В стране началась нерабочая праздничная неделя

Сегодня в Азербайджане начались праздничные нерабочие дни в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, 31 декабря 2019 года и 1-6 января 2020 года в стране будут нерабочими днями.

С 7 января начинается рабочая неделя.

Отметим, что согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в стране были переставлены рабочие и нерабочие дни. На основании части 7 статьи 105 Трудового кодекса и части 2-й указа президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2006 года «О применении закона Азербайджанской Республики №194-IIIQD от 8 декабря 2006 года «О внесении изменения в Трудовой кодекс АР», с целью обеспечения последовательности рабочих и нерабочих дней выходные дни — 28 и 29 декабря 2019 года были перенесены на рабочие дни — 3 и 6 января.

Напомним, что согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в Новруз байрамы праздничными днями будут считаться 20, 21, 22, 23, 24 марта 2020 года, праздник Рамазан придется на 24, 25 мая, Гурбан байрамы — на 31 июля, 1 августа.