В странах Европы началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech начинается в странах Европы в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии — на 28 декабря.