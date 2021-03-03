В столкновениях в Мьянме погибли 38 человек

Столкновения протестующих с полицией в Мьянме в среду унесли жизни 38 человек после того, как правоохранители применили огнестрельное оружие. Об этом сообщила на брифинге спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер, передает ТАСС.

«Сегодня был самый страшный день с переворота 1 февраля. Погибли 38 человек, общее число жертв с 1 февраля превышает 50 человек», — сказала она.

Дипломат добавила, что, как заключили эксперты на основании предоставленных ей активистами видеозаписей, полицейские при разгоне протестов применяли пистолеты-пулеметы.