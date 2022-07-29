На территории крупнейшей воздушной гавани Турции – Стамбульского аэропорта, с пятницы 29 июля в тестовом режиме запущена система мобильной связи пятого поколения 5G, сообщает Агентство Анадолу.

В церемонии запуска в тестовом режиме услуг 5G принял участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По словам главы Минтранса, отныне пользователи трех операторов (Turkcell, Türk Telekom и Vodafone ) при наличии мобильных устройств, поддерживающих сервисы 5G, смогут пользоваться услугой на территории аэропорта.