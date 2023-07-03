Национальная разведывательная организация Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) провела крупную операцию в Стамбуле.

Согласно информации, в ходе нее были задержаны 7 человек, которые были идентифицированы как работающие на разведывательную службу Израиля «Моссад». Сообщается, что двое из них — турки.

Отмечается, что сотрудники подразделения контрразведки Стамбульского регионального управления MİT следили за разведывательной деятельностью «Моссада» в Турции в течение нескольких месяцев. Установлено, что «Моссад» удаленно отслеживал проживающих в Турции иностранцев с помощью технологий онлайн-маршрутизации.

На допросе все 7 человек, задержанных по подозрению в политическом и военном шпионаже в ходе операции, организованной отделом по борьбе с терроризмом Стамбульского полицейского управления, признались, что работали на «Моссад».