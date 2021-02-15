В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега

Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, заявил губернатор Али Ерликайя. Высота снежного покрова в некоторых стамбульских районах достигает 20 сантиметров.

«Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды», — говорится в заявлении губернатора.